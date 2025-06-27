Çin ve ABD'den Londra'da Ticaret Anlaşması

Çin, ABD ile Londra'da yürütülen ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinin uygulanmasına ilişkin anlaşmayı sonuçlandırdıklarını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 9-10 Haziran'da Londra'da yürüttüğü görüşmelerin ardından iletişimi sürdüren iki ülke heyetlerinin mutabakatın uygulanmasına ilişkin detaylarını belirlediği belirtildi.

Açıklamada, anlaşma uyarınca Çin'in kontrol altındaki ürünlerin ihracatına yönelik başvuruları gözden geçirip onaylamayı, ABD'nin ise buna karşılık Çin'e yönelik bazı kısıtlamaları kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Tarafların, iki ülke liderinin 5 Haziran'da yaptıkları telefon görüşmesinde vardıkları mutabakatın gereklerine uyması çağrısı yapılan açıklamada, Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının, mutabakatı sürekli geliştirilmek, yanlış anlamaları gidermek, sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkileri teşvik etmek için kullanılmasının umulduğu kaydedildi.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Öte yandan Çin, ABD'nin tarife artışlarına karşı küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kontrol ve kısıtlamalar getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İlişkilerde yeni gerilimler ve Londra görüşmeleri

Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

ABD ve Çin liderleri, 5 Haziran'da ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüş, görüşmede tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.

İki ülke heyetleri müzakerelerin yeni turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelmiş ve önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, görüşmenin ardından ABD'nin yüzde 55, Çin'in yüzde 10 tarife uygulayacağını bildirirken, Çin tarafı bunu doğrulamamıştı.