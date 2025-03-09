Çin ve ABD'den Ticari İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve ABD'den Ticari İşbirliği Vurgusu

Los Angeles'ta düzenlenen gala, Çin-ABD ticaretinin önemini ve işbirliğini ön plana çıkardı.

09.03.2025 13:07
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LOS ANGELES, 9 Mart (Xinhua) -- ABD'li ve Çinli iş toplulukları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Çin Genel Ticaret Odası Los Angeles'ın yıllık galasında daha yakın ikili ticari ilişki temennilerini dile getirdi.

Çin'in Los Angeles Başkonsolosu Guo Shaochun cuma günü akşam saatlerinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Çin-ABD ticaretinin karşılıklı fayda sağladığını ve iki ülkenin ve küresel ekonominin kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Guo, Çin ile ABD arasındaki ticaretin ABD için 2,6 milyon yüksek maaşlı iş yarattığını, ABD'nin üretim maliyetlerinin yüzde 15-20 düşmesine yardımcı olduğunu ve ABD'li ailelerin yıllık satın alma gücünü 850 ABD doları arttırdığını belirtti.

Başkonsolos, 7.000'den fazla Çinli şirketin ABD'de, 70.000'den fazla ABD şirketinin de Çin'de yatırım yaptığını söyledi.

Ticaret savaşının kazananı olmayacağını vurgulayan Guo, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ve istişareler yoluyla karşılıklı endişeleri gidermek için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Guo, Çin Genel Ticaret Odası Los Angeles'ın Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin teşvik edilmesinde oynadığı yapıcı role işaret etti.

ABD'nin Long Beach Limanı CEO'su Mario Cordero, galanın kültürel etkileşimi artırmak, iş ilkelerini paylaşmak ve iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmek için platform görevi gördüğünü belirtti.

Cordero uluslararası ticaret ortamındaki belirsizliklere rağmen, "ortalık yatıştığında herkesin ABD ve Çin arasındaki ortaklığın ne kadar önemli olduğunu anlayacağına" inandığını ifade etti.

ABD'nin en işlek ikinci konteyner limanı olan Long Beach Limanı, kargo hacminin yaklaşık yüzde 70'inin Çin ile bağlantılı olması nedeniyle Çin-ABD ticareti için önemli bir geçit konumunda bulunuyor.

Walt Disney Imagineering'in Eski Başkanı Bob Weis ise, Shanghai Disneyland Eğlence Merkezi'nin düz, çamurlu bir araziden her yıl on milyonlarca ziyaretçiyi çeken canlı, macera dolu bir parka dönüşümüne dikkat çekti.

Weis, bunun Çinli ve ABD'li uzmanlar, tasarımcılar, sanatçılar ve hikaye anlatıcıları arasındaki temel işbirliği sayesinde başarılabildiğini vurguladı.

Etkinliğe iki ülkenin iş dünyasından 300'den fazla temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Los Angeles, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD'den Ticari İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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