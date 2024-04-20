Çin ve ABD, Dev Panda Koruma İşbirliği İçin Anlaşma İmzaladı

Güncel

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği Cuma günü Beijing'de düzenlenen bir törenle ABD'nin San Francisco Zooloji Derneği ve Bahçeleri ile dev pandaların korunmasını artırmayı amaçlayan bir işbirliği niyet mektubu imzaladı.

İki taraf, dev pandaların uluslararası düzeyde korunması konusunda teknik istişareler başlatma ve iki ülke arasında dev panda koruma işbirliğiyle ilgili araştırma ve teknik etkileşimi teşvik etme konusunda anlaştı.

Taraflar işbirliği anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede resmi olarak imzalanması için aktif olarak hazırlık yapacak ve 2025 yılında San Francisco'ya bir çift dev panda getirmek için çalışmalar yürütecek.

ABD, dev pandaların korunması konusunda Çin ile işbirliği yapan ilk ülkelerden biri. İki ülke 1990'lardan bu yana dev pandaların korunması, yetiştirilmesi, hastalık tedavisi ve beslenmesi gibi alanların yanı sıra türe yönelik salgın kontrolü alanında da ortak araştırmalar yürüttü. İki ülkenin işbirliği sayesinde 17 dev panda yavrusu başarılı bir şekilde yetiştirildi.