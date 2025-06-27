Çin ve ABD Ekonomi Görüşmelerini Teyit Etti

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çinli ve ABD'li ekonomi ve ticaret heyetleri, iki devlet başkanının 5 Haziran'da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde vardıkları önemli mutabakatın hayata geçirilmesi ve Cenevre'deki ekonomik ve ticari görüşmelerin sonuçlarının pekiştirilmesine yönelik çerçevenin ayrıntılarını kısa süre önce teyit etti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, cuma günkü basın toplantısında iki tarafın, 9-10 Haziran tarihlerinde Londra'da gerçekleştirdikleri ekonomik ve ticari görüşmelerin ardından yakın iletişimi sürdürdüklerini ve söz konusu ayrıntıları teyit ettiklerini söyledi.

Sözcü, Çin'in kontrolden geçen uygun ürünlerin ihracatı için yapılan başvuruları yasalara uygun olarak inceleyip onaylayacağını, ABD'nin de buna uygun olarak Çin'e uyguladığı bir dizi kısıtlayıcı tedbiri kaldıracağını belirtti.

Sözcü, ABD'nin Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının rolünü daha da güçlendirmesini, karşılıklı anlayışı sürekli geliştirmesini, yanlış anlamaları azaltmasını ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere işbirliğini güçlendirmesini temenni ettiklerini kaydetti.