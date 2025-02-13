Çin ve ABD Ekonomik İşbirliği İçin Gala

Güncel

NEW YORK, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD'deki Çin Genel Ticaret Odası (CGCC) ve CGCC Vakfı, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin 20. yıldönümünü kutlamak amacıyla salı günü New York'ta görkemli bir gala düzenledi.

"Bağlantılar Kurmak ve Fırsatlar Yaratmak" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 300 üst düzey yönetici, hükümet yetkilisi ve kanaat önderi bir araya geldi.

Etkinlik, ABD ve Çin iş dünyaları arasındaki işbirliğini geliştirme ve yeni fırsatlar yaratma konusundaki 20 yıllık kararlılığı onurlandırmak amacıyla gerçekleştirildi.