Çin ve ABD Gümrük Vergileri Düşürülecek

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, Çin ve ABD arasındaki gümrük vergilerinin önemli ölçüde düşürülmesinin, hem iki ülke arasındaki ticaretin büyümesine hem de küresel ekonomik toparlanmaya fayda sağladığını söyledi.

Fu, pazartesi düzenlediği basın toplantısında tek taraflılık ve korumacılığın artmasıyla mevcut uluslararası konjonktürün karmaşık ve şiddetli seyrini sürdürdüğünü, bunun da uluslararası ekonomik ve ticari düzen için ciddi zorluklar yarattığını ve küresel ekonomik büyümeyi kısıtladığını belirtti.

Öte yandan kazan-kazan sonuçları için uluslararası işbirliği eğiliminin değişmeyeceğini kaydeden Fu, Çin'in dışa açılma politikasını genişletmeye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Fu, ülkenin dış ticaretini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarının istikrarlı şekilde ilerlemesi ve dış ticaretin geliştirilmesini hedefleyen politikalardan daimi sonuçlar elde edilmesinin, dış ticaretin istikrarlı şekilde büyümesini desteklemeye devam edeceğini ifade etti.