Çin ve ABD İlişkilerinde Diyalog Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve ABD İlişkilerinde Diyalog Vurgusu

Wang Yi, ABD-Çin ilişkilerinin gelişimi için diyalog ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

26.03.2025 15:02
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BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evan Greenberg ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede Greenberg'in Çin-ABD iletişim ve işbirliğini teşvik etme konusundaki uzun soluklu kararlılığından övgüyle bahsederek, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin ve ABD'deki her kesimden insanın Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine yeni katkılarda bulunması temennisini dile getirdi.

Çin ve ABD'nin her iki ülke ve dünyaya fayda sağlayabilecek geniş ortak çıkarları ve büyük bir işbirliği potansiyelini paylaştığını kaydeden Wang, ilişkilerinin kritik bir dönemeçte olduğu bu günlerde iki ülkenin, liderlerinin vardığı önemli fikir birliği ve vizyonu kendilerine rehber edinmesi, iletişimi geliştirmesi, karşılıklı anlayışı derinleştirmesi, yanlış yargılardan kaçınması ve farklılıkları yönetmesi gerektiğini söyledi.

Wang, ABD ile karşılıklı meşru kaygılarını gidermek üzere eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde diyalog ve istişarede bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Greenberg ise ABD-Çin ilişkisinin dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğunu vurgulayarak, her iki tarafın da anlayışı geliştirmek, işbirliğini genişletmek ve uyumlu şekilde bir arada yaşamak için deneyim ve bilgelikten yararlanması gerektiğini ifade etti.

Greenberg, risk faktörleri ve belirsizliklerin arttığı mevcut ortamda iki tarafın da iki ülke liderlerinin vizyonunu hayata geçirmek ve ülkelerinin barış ve refaha ulaşmasını sağlamak üzere işbirliğini artırmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve ABD İlişkilerinde Diyalog Vurgusu - Son Dakika

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