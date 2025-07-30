Çin ve ABD İş Konseyi Görüşmesi

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Li Lecheng, Beijing'de ABD-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Raj Subramaniam ve iş konseyi heyetiyle bir araya geldi.

İki taraf, salı günü gerçekleştirilen görüşmede ekipman, makine ve akıllı imalat gibi alanlarda görüş alışverişinde bulundu.

Li, her zaman olduğu gibi yabancı sermayeli işletmelere hizmet ve destek sağlayacaklarını, eşit, adil ve açık bir piyasa düzenini el üstünde tutmaya kararlılıkla devam edeceklerini ve tüm piyasa kuruluşlarının meşru hak ve çıkarlarını gözeteceklerini söyledi.

Li, ABD-Çin İş Konseyi'nin karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Çin ile ABD arasında sağlıklı sanayi işbirliği ve ticarete olanak sağlayan bir ortamı teşvik etmeye, daha fazla ABD'li şirketin Çin'de yatırım yapıp büyümesine destek vermeye, ülkenin yeni sanayileşme hamlesine aktif olarak katılmaya ve giderek daha rekabetçi ürün ve hizmetler sunmaya devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Subramaniam ise bakanlığın Çin'deki yabancı işletmeleri desteklemek için aldığı pragmatik girişimleri takdir ettiklerini kaydederek, ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı gelişimini kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.