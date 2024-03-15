Çin ve Angola İlişkileri Yükseltildi

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BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'e resmi bir ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile Beijing'de bir araya geldi.

İki ülke lideri, Cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin-Angola ilişkilerinin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Çin ve Angola'nın geçtiğimiz yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümünü birlikte kutladığını kaydeden Xi, iki ülke ilişkilerinin uluslararası arenadaki değişikliklere yenik düşmediğini ve iki halka fayda sağladığını belirtti.

Xi, Çin-Angola işbirliğinin, iki dost arasındaki yardımlaşma, mütekabiliyet ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkelerini temel alan gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği ve Güney-Güney işbirliğine örnek olduğunu kaydetti.

Xi, hem dönüşüm hem de çalkantı yaşayan dünyada iki tarafın geleneksel dostluklarını devam ettirmesi, dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmesi, birbirine kararlılıkla destek olması ve ortak kalkınmayı gerçekleştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Çin Cumhurbaşkanı, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma, ulusal şartlarına uygun modernleşme yolunu araştırma ve ulusal kalkınma ve yeniden canlanmayı gerçekleştirme konusunda Angola'yı desteklediklerini ifade etti.

Xi, Angola ile yönetişim deneyimi etkileşimlerini güçlendirmeye, ikili stratejik ilişkileri geliştirmeye ve her bir ülkenin modernleşme sürecini ortaklaşa teşvik etmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.