Çin ve ASEAN İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günkü görüşmede Çin'in komşuluk diplomasisinde ASEAN'a sürekli öncelik verdiğini ve ASEAN'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük bir rol oynamasını desteklediğini söyledi.

Wang, mevcut koşullar altında Çin ve ASEAN'ın üç temel alanda işbirliğine odaklanması gerektiğini belirtti.

Wang, ilk olarak iki tarafın serbest ticaret ve çok taraflı ticaret sistemini korumak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Wang, Küresel Güney'in önemli güçleri olan Çin ve ASEAN'ın tek taraflılığı reddetmek, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını korumak ve Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın otorite ve bütünlüğünü korumak üzere dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Wang, ikinci olarak da iki tarafın Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranışlarına ilişkin Deklarasyon'u tam olarak uygulaması ve Güney Çin Denizi'nde barış, dostluk ve işbirliği konusunda yeni bir anlayış geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Wang, üçüncü olarak iki tarafın bölgesel barış ve istikrarı korumak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Kao Kim Hourn ise Çin'in bölgesel işbirliğinde ASEAN'ın merkezi rolünü ve ASEAN topluluğunun inşasını kararlılıkla desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kao Kim Hourn, ASEAN'ın 2026'da ASEAN-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının beşinci yıldönümünü, Çin ile stratejik uyumunu güçlendirmek ve tüm alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek için bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.

Kao Kim Hourn, Kamboçya ile Tayland arasında son zamanlarda yaşanan sınır gerginlikleri konusuyla ilgili olarak da barış görüşmelerini teşvik etmek için aktif çaba gösteren Çin'e teşekkür etti.