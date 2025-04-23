Çin ve Avusturya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Avusturya İlişkileri Güçleniyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avusturya'nın dostane politikalarını sürdürmesini istedi.

23.04.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yeni Avusturya hükümetinin, Çin'e yönelik dostane politika izlemeyi devam ettirmesini, küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele için ikili ilişkileri teşvik etmesini ve uluslararası barış ve kalkınmada yapıcı rol oynamasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Meinl-Reisinger'in talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin diğer ülkelere keyfi olarak gümrük tarifeleri uygulayarak uluslararası ticaret kurallarına ve uluslararası düzene büyük zarar verdiğini kaydeden Wang, söz konusu uygulamaları tipik tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik zorbalık eylemleri olarak niteledi.

Wang, Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi kararlılıkla korumaya, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni korumaya ve kalkınma fırsatlarını üst düzey dışa açılma yoluyla dünyayla paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

Wang, küresel ekonominin önde gelen ana direkleri ve pazarları olan Çin ve Avrupa Birliği'nin uluslararası sorumlulukları omuzlaması, çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa koruması ve açık dünya ekonomisinin inşası yönünde birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Meinl-Reisinger ise Çin'in Avusturya'nın Asya'da önemli bir ortağı olduğunu ve Çin'le ekonomi, ticaret ve turizm gibi alanlarda verimli ve umut vadeden bir işbirliklerini bulunduğunu söyledi.

Uluslararası konjonktürde yaşanan önemli değişikliklere dikkat çeken Meinl-Reisinger, Çin'le olan sağlam ilişkilerine değer verdiklerini ve bu ilişkileri ikili ve çok taraflı düzeylerde derinleştirmeyi sabırsızla beklediklerini belirtti. Meinl-Reisinger, yeni Avusturya hükümetinin tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve Çin politikasındaki devamlılığı sürdüreceğini vurguladı.

İçinde bulunduğumuz yılın AB ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Meinl-Reisinger, AB'nin Çin'le ekonomik ve ticari işbirliğini artırmayı, AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı ve yapıcı gelişimini sürdürmeyi ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Meinl-Reisinger, AB'nin kendi çıkarlarını ve çok taraflı ticaret sistemini koruma konusunda birlik olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Avusturya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Avusturya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor: Kritik seviyeye az kaldı Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor: Kritik seviyeye az kaldı
At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti
Avrupa’nın devleri bu yıldızın peşinde 50 milyon euroyu veren anında alır Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır
Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü
Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum
Hindistan’da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü
Gümüşhane’de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
Dursun Özbek’e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi Dursun Özbek'e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi
TFF’den istifa eden Ceyhun Kazancı’nın yerine gelen isim belli oldu TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu
Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret

15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
14:07 Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
21:14 Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
20:56 Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
20:31 Rahatsızlık geçirdi Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti Rahatsızlık geçirdi! Konyaspor-Galatasaray maçının son anda hakemi değişti
20:30 Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı
20:27 Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
19:17 Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 15:49:27. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Avusturya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.