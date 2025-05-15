Çin ve Bosna Hersek 30. Yılını Kutladı

SARAYBOSNA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Bosna Hersek Büyükelçisi Li Fan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı, 14 Mayıs 2025.

Çin ve Bosna Hersek arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü çarşamba günü Saraybosna'da düzenlenen bir törenle kutlandı. İki ülke, törende önümüzdeki on yıllarda işbirliğini derinleştirme kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Yıldönümü vesilesiyle Bosna Hersek Parlamenter Meclisi'nde düzenlenen üst düzey seminerde iki ülkeden 100'ü aşkın katılımcı bir araya geldi. Seminere üst düzey yetkililer, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler ve uluslararası örgüt temsilcileri katıldı.

Seminer kapsamında diplomatik ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra eğitim, kültür ve halklar arası etkileşim konularına odaklanan üç panel düzenlendi.

Her iki taraf önümüzdeki on yılların çok çeşitli alanlarda daha da güçlü bir işbirliği getireceğine olan inançlarını ifade etti. (Fotoğraf: Vedad Kamenjasevic/Xinhua)