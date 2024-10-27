Çin ve Brunei'den Tarımda İşbirliği

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BANDAR SERİ BEGAWAN, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Bandar Seri Begawan Büyükelçisi Xiao Jianguo, Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'da düzenlenen hibrit çeltik alanında kıdemli uzman danışman projesinin açılış törenine katıldı, 26 Ekim 2024.

Çin ve Brunei, Cumartesi günü Brunei'de iki ülke arasında tarım alanındaki işbirliğini geliştirmek için önemli bir adım olan hibrit çeltik alanında kıdemli uzman danışman projesini başlattı. (Fotoğraf: Li Meng/Xinhua)