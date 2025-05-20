Çin ve Danimarka İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, pazartesi günü Çin'deki Danimarka Ticaret Odası'nın kurucu başkanı Simon Lichtenberg ile Beijing'de bir araya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kısa süre önce Lichtenberg'in mektubuna verdiği yanıt hakkında görüş alışverişinde bulunan iki taraf, Xi'nin yanıtında, "Çin'e inanmak daha iyi yarınlara inanmaktır. Çin'e yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır" şeklinde güçlü bir vurgu olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı ve Çin'deki Danimarka Ticaret Odası'nın uzun süredir dostane alışverişlerini sürdürdüklerini kaydeden Fu ve Lichtenberg, kendi avantajlarına tam işlerlik kazandırmaya, yabancı işletmelerin Çin'de yatırım yaparak geleceği kazanma hikayelerini birlikte anlatmaya ve Çin ile Danimarka ve Çin ile Avrupa arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimler ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sürekli olarak teşvik etmeye devam etme konusunda mutabık kaldı.