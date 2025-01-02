Çin ve Ekvador'dan 45. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Çin ve Ekvador'dan 45. Yıl Kutlaması

Xi Jinping ve Daniel Noboa, iki ülke arasındaki ilişkilerin 45. yılını kutladı ve işbirliğini vurguladı.

02.01.2025 11:32
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BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine tebrik mesajı gönderdi.

Xi, perşembe günkü mesajında kapsamlı stratejik ortaklar olarak Çin ve Ekvador'un son 45 yılda ilişkilerinin büyümesinde güçlü bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin son yıllarda güçlendiğini, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve Çin-Ekvador dostluğunun halkın kalbinde daha derin kök saldığını ifade etti.

Çin-Ekvador Serbest Ticaret Anlaşması'nın, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine büyük katkıda bulunduğunu vurgulayan Xi, bunun ikili ilişkilerin gelişimini canlandırdığını belirtti.

"Çin-Ekvador ilişkilerinin gelişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Xi, Çin-Ekvador geleneksel dostluğunu yenilemek ve çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini derinleştirerek ikili ilişkileri daha üst seviyeye taşımak üzere 45. yıl dönümünü yeni bir fırsat olarak değerlendirip Noboa ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Noboa ise ikili ilişkilerin 45. yıldönümünü büyük öneme sahip bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, iki ülkenin son 45 yılda karşılıklı saygı ve güvene dayalı kapsamlı stratejik ortaklık kurduğunu ve çeşitli alanlardaki işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Ekvador'un Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılımı ile Ekvador-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin, iki halkın refahını artırdığını belirten Noboa, dostluk, diyalog ve işbirliğini derinleştirmek ve ortak refah geleceğini birlikte inşa etmek üzere Çin ile yakın çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Ekvador'dan 45. Yıl Kutlaması - Son Dakika

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