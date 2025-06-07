Çin ve Fransa Arasında Stratejik Görüşme - Son Dakika
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Çin ve Fransa Arasında Stratejik Görüşme

07.06.2025 12:02
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Wang Yi, Fransa ile stratejik işbirliğini güçlendirmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günkü görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kısa süre önce gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda uzlaşıya vardığını söyledi.

Bu çerçevede iki tarafın da sonraki her düzeyde etkileşimlere yönelik hazırlık yapması gerektiğini kaydeden Wang, bu yıl Shanghai'da düzenlenecek Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda üst düzey Fransız temsilcileri görmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.

İki tarafın ekonomik ve ticari meseleleri diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıya vardığını ifade eden Wang, Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığı ve Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlıklı gelişimini teşvik etmek üzere iki ülkenin halklar arası, kültürel ve eğitim alanlarındaki etkileşimlerinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Wang, bağımsızlık ve özerklik geleneğini sürdüren Çin ve Fransa'nın, stratejik karşılıklı güveni arttırması ve birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Taiwan meselesinin Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin bir iç mesele olduğunu kaydeden Wang, konunun Ukrayna meselesinden temelde farklılık teşkil ettiğini vurguladı. Fransa'nın tek Çin ilkesine olan bağlılığına büyük önem verdiklerini de ifade eden Wang, Fransa'nın bu bağlılığı uygulamaya dönüştüreceğine olan inancını dile getirdi.

Fransa'nın doğru pozisyon alıp NATO'nun Asya-Pasifik meselelerine müdahalesine karşı çıkmasını temenni ettiklerini dile getiren Wang, iki ülkenin tek taraflı zorbalık uygulamalarına karşı çıkması ve ortaklaşa çok taraflılık ve serbest ticareti desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Barrot ise Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng'in Fransa'daki Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'na katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirterek, belirsizliğin arttığı günümüz dünyasında Fransa-Çin ilişkilerinin daha da önem kazandığını söyledi.

Çin'i her zaman bir dost ve ortak olarak gördüklerini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını kaydeden Barrot, Çin ile üst düzey etkileşimleri ve yakın stratejik iletişimi sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

İki taraf arasındaki halklar arası ve kültürel etkileşimlerin güçlendirilmesinin, dışa açılma çerçevesinde güçlü bir sinyal göndereceğini ve bunun günümüz dünyasında son derece önemli olduğunu vurgulayan Barrot, Fransa'nın ticaret ve gümrük vergisi savaşlarına karşı olduğunu ve ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları uygun şekilde istişare yoluyla çözüme kavuşturmaya devam etmeye istekli olduğunu ifade etti.

İki taraf, Ukrayna, Filistin ve İsrail'e ilişkin konuların yanı sıra İran'ın nükleer programıyla ilgili konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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