Çin ve Fransa'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Fransa'dan İşbirliği Vurgusu

Wang Yi ve Jean-Noel Barrot, uluslararası işbirliğini derinleştirmek için görüştü.

28.03.2025 14:57
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BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı uygulamak, tüm alan ve düzeylerde diyaloğu geliştirmek, farklılıkları aşmak ve işbirliğini derinleştirmek üzere Fransa ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang, Çin ve Fransa'nın mevcut uluslararası konjonktürde büyük ülke olmanın sorumluluklarını üstlenmesi, stratejik koordinasyonu artırması ve birbirinin çok taraflı öneri ve girişimlerini desteklemesi gerektiğini belirtti.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınmanın sağlanmasında Fransa'yı öncelikli ortak olarak gördüğünün altını çizen Wang, ikili işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak üzere Fransa ile geleneksel sektörlerde işbirliğini derinleştirmeye, karşılıklı yatırımı teşvik etmeye ve yükselen alanlarda işbirliğini artırmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang ayrıca iki tarafı karşılıklı anlayış ve dostluğu derinleştirerek halk desteğinin temelini sağlamlaştırmaya çağırdı.

Barrot ise Fransa-Çin pragmatik işbirliğinden elde edilen başarılardan övgüyle söz etti. Mevcut uluslararası konjonktürde belirsizliğin arttığını, korumacılığınsa yükselişe geçtiğini söyleyen Barrot, bu durumun Fransa-Çin ilişkilerinin önemini daha da ön plana çıkardığını ifade etti.

Çin'i önemli bir ortak olarak gördüklerini ve tek Çin ilkesini sıkı şekilde desteklediklerini kaydeden Barrot, Çin ile istikrarlı bir gelecek odaklı ve uzun vadeli ilişki geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Barrot, serbest ticareti desteklediklerini ve bağların koparılmasına ve ticaret savaşlarına karşı olduklarını belirtti.

İki taraf, Çin-AB ilişkileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Çin-AB arasındaki işbirliğinin rekabetten daha ağır bastığını, uzlaşınınsa farklılıklardan daha üstün olduğunu belirten Wang, iki taraf arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için bol miktarda koşulun bulunduğunu söyledi.

Barrot, Fransa'nın AB ve Çin arasındaki ticari farklılıkların diyalog yoluyla çözümünden yana olduklarını belirtti.

Görüşmelerin ardından Çin ve Fransa iklim değişikliği konusunda ortak bildiri yayımladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Fransa'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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