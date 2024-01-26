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Çin ve Fransa, dünya barışına daha fazla katkıda bulunmalı - Son Dakika
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Çin ve Fransa, dünya barışına daha fazla katkıda bulunmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'nın dünya barışına, kalkınmasına ve ilerlemesine daha fazla katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Wang, iki ülkenin geleneklerine bağlı kalarak Çin-AB ilişkilerini istikrarlı ve kalıcı bir geleceğe taşımak için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini ifade etti.

Çin ve Fransa, dünya barışına daha fazla katkıda bulunmalı
26.01.2024 - 17:00,  Güncelleme: 17:02
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BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve bağımsızlık geleneğine sahip iki büyük ülke olarak Çin ve Fransa'nın dünya barışına, kalkınmasına ve ilerlemesine daha fazla katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Wang, iki ülkenin geleneklerine bağlı kalarak Çin-AB ilişkilerini istikrarlı ve kalıcı bir geleceğe taşımak için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı, Çin ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıldönümü dolayısıyla Beijing'de düzenlenen resepsiyonda yaptı.

Wang, iki ülke liderinin ikili ilişkilerin öneminden ve görkemli geçmişinden övgüyle bahsettiklerini ve gelecek 60 yıl içinde ilişkilerin geliştirilmesi için bir plan hazırlayarak iki tarafın bundan sonraki çabalarına ivme kazandırdıklarını söyledi.

İki ülkenin kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği, etkileşim ve karşılıklı öğrenme ilkeleri temelinde birlikte kalkındıklarını vurgulayan Wang, iki ülke arasında ne jeopolitik çatışma ne de temel çıkar çatışması olduğunu kaydetti.

Wang, Çin ve Fransa'nın iyiliğin gücü, samimiyet ve karşılıklı güvene dayalı iki dost, karşılıklı fayda sağlayan iki ortak, ayrıca etkileşim ve karşılıklı öğrenme modelini yansıtan iki ülke olmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa'nın Beijing Büyükelçisi Bertrand Lortholary de yaptığı konuşmada, Fransa'nın iki ülke lideri arasında varılan önemli ortak anlayışı sürdüreceğini ve yeni dönemde ikili dostlukta yeni bir sayfa açmak için ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi artıracağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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