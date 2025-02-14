Çin ve İngiltere İletişimi Güçlendirmeyi Hedefliyor

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LONDRA, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve İngiltere'nin diyalog ve iletişimi güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu ifadeleri İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile birlikte Londra'da eş başkanlığını yaptığı 10. Çin-İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı sırasında kullandı.

Çin ve İngiltere'nin farklı siyasi sistemlere, tarih ve kültüre sahip olması nedeniyle iki ülke arasında bazı farklılık ve anlaşmazlıkların bulunmasının oldukça doğal olduğuna işaret eden Wang, asıl önemli olanın objektif ve rasyonel bir bakış açısına sahip olmak ve karşılıklı saygı ruhuyla diyalog ve iletişimi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Çin'in İngiltere'yi önemli bir stratejik ortak olarak gördüğünü ifade eden Wang, yeni yılda ikili ilişkilere yeni bir bakış açısı kazandırmak üzere iki ülke liderleri tarafından varılan önemli anlaşmaları hayata geçirmeye, ikili ilişkileri istikrara kavuşturup iyileştirme ivmesini güçlendirmeye, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek üst düzey temaslara ilişkin planları hazırlamaya ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Lammy de İngiltere-Çin ilişkilerinin büyük önem taşıdığına işaret ederek İngiltere ve Çin'in, mevcut uluslararası konjonktürde zorlukların arttığı bir dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve büyük küresel güçler olarak stratejik iletişimi güçlendirmesi ve dünya barışı ve istikrarını ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin Çin ile istikrarlı, olgun ve güçlü bir uzun vadeli ilişki geliştirmeye kararlı olduğunu belirten bakan, Çin ile üst düzey temasları artırmak ve çeşitli alanlarda yapıcı diyalog ve tatbiki işbirliği yürütmek istediklerini söyledi.

Toplantıda iki taraf, gelecekte gerçekleştirilecek ikili temaslara yönelik yol haritası üzerinde mutabık kalırken, çeşitli düzeylerde etkileşimi güçlendirme, kültürel ve halklar arası etkileşimi derinleştirme, karşılıklı anlayışı geliştirme, iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşması'nın kapsamlı ve etkili şekilde uygulanmasını teşvik etmeye devam etme ve yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesinde birbirlerine karşılıklı destek verme konularında anlaştı.

Wang, toplantıda Çin'in Taiwan ve Hong Kong'a ilişkin tutumunu da ayrıntılı olarak anlattı.

Öte yandan iki taraf, Ukrayna krizi konusunda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin'in tutumunu kapsamlı şekilde açıklayan Wang, Çin'in her zaman Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yapılması gerekenlere ilişkin önerdiği üç ilkeyi takip ettiğini vurguladı. Bu ilkelerin "savaş alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve hiçbir tarafın ateşi körüklememesi" olduğunu hatırlatan Wang, sahadaki gelişmelerin Çin'in tutumunun rasyonellik ve yapıcılığını kanıtladığını söyledi.

Wang, Ukrayna krizi konusundaki tüm barış görüşmeleri çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Avrupa'nın kalıcı barış ve istikrarı için dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasını da desteklediklerini belirten Wang, bu konuda yapıcı rol oynamak için Avrupa da dahil olmak üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

İki taraf, Ortadoğu'daki durum ve diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.