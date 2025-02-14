Çin ve İngiltere Stratejik Diyalogda Buluştu - Son Dakika
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Çin ve İngiltere Stratejik Diyalogda Buluştu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Londra'da David Lammy ile stratejik diyalog gerçekleştirdi.

14.02.2025 16:58
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LONDRA, 14 Şubat 2025 (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Wang, David Lammy ile birlikte 10. Çin-İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık yaptı, 13 Şubat 2025. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve İngiltere Stratejik Diyalogda Buluştu - Son Dakika

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