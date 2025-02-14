Çin ve İngiltere Stratejik Diyalogda Buluştu

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LONDRA, 14 Şubat 2025 (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Wang, David Lammy ile birlikte 10. Çin-İngiltere Stratejik Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık yaptı, 13 Şubat 2025. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)