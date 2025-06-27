Çin ve Interpol İşbirliği Güçlendirme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Ahmed Nasır El Reisi ile bir araya geldi.

Çin'in başkenti Beijing'de perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede taraflar küresel güvenliği artırmak için işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Interpol'ün tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlılığını takdir ettiklerini belirten Wang, iki taraf arasında önemli konularda iletişim ve koordinasyonun artırılması, stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi, kolluk kuvvetleri kapasitesinin geliştirilmesine yönelik işbirliğin derinleştirilmesi ve 94. Interpol Genel Kurulu'nun başarıyla gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

El Reisi ise Çin'in Interpol'e uzun süredir devam eden desteğini takdirle karşıladıklarını belirterek, Çin ile üst düzey işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını söyledi.

El Reisi aynı gün Altın Çin Seddi Hatıra Madalyası ile ödüllendirildi.