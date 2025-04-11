Çin ve İspanya 20. Yıldönümünde Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve İspanya 20. Yıldönümünde Stratejik Ortaklık Vurgusu

Xi Jinping, İspanya ile ortaklık geliştirmeye ve iki halkın refahını artırmaya hazır olduklarını belirtti.

11.04.2025 15:34
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BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği görüşmede İspanya'yla daha fazla stratejik odak ve kalkınma canlılığıyla öne çıkan kapsamlı bir stratejik ortaklık kurmaya hazır olduklarını söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile İspanya arasında kapsamlı stratejik ortaklık kurulmasının 20. yıldönümü olduğunu kaydeden Xi, iki halkın refahını artırmak, Çin- Avrupa Birliği ilişkilerine ivme kazandırmak ve dünya barış, istikrar ve gelişiminin teşvik edilmesine daha fazla katkıda bulunmak üzere İspanya'yla çalışacaklarını ifade etti.

Xi, iki tarafa karşılıklı destek, güven ve saygıya dayalı siyasi temeli sağlamlaştırmaya ve birbirini egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konuları başta olmak üzere temel çıkar ve önemli endişeleri hakkında desteklemeye devam etme çağrısı yaptı.

Çin'de yaşayan 1,4 milyardan fazla kişinin tüketim talebi ve endüstriyel dönüşüm potansiyelinin, dünya ekonomisi için güçlü bir ivme sağlayacağını kaydeden Xi, İspanya'yla daha fazla fayda sağlayan işbirliği sonuçları elde etmek üzere karşılıklı fayda sağlayan ve tamamlayıcı niteliğe sahip işbirliğinin avantajlarından iyi şekilde yararlanmaya, ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik işbirliği mekanizmalarının rollerine tam işlerlik kazandırmaya ve yeni enerji, yüksek teknolojili imalat ve akıllı kentler gibi alanlardaki işbirliği potansiyelinden faydalanmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Xi, iki ülkenin iki halk arasındaki geleneksel dostluğu sürdürüp iki halk arasındaki anlayışı güçlendirmesi ve öğrenci değişimlerini artırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hem Çin'in hem de İspanya'nın çok taraflılık ve açık işbirliğini destekleyen pozitif güçler olduğunu belirten Xi, iki ülkenin eşit ve adil bir küresel yönetişim sisteminin inşasını desteklemesi, dünya barış ve güvenliğini koruması ve ortak kalkınma ve refahı teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Sanchez ise İspanya ve Çin'in kapsamlı stratejik ortaklık kurulmasından bu yana geçen 20 yılda sürekli şekilde karşılıklı saygı ve dostane işbirliğini sürdürdüğünü ve ikili ilişkilerin istikrarlı biçimde derinleşip geliştiğini söyledi.

İspanya'nın Çin'le olan ilişkilerine büyük önem atfettiğini ve tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduğunu kaydeden Sanchez, ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere Çin'le üst düzey etkileşimi sürdürmeye ve çeşitli alanlardaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve etkileşimi derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Çin'in AB'nin önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Sanchez, Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı gelişimini her zaman desteklediklerini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve İspanya 20. Yıldönümünde Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika

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