Çin ve Kamboçya'dan Yeni İşbirliği Vurgusu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, her zaman olduğu üzere Kamboçya'nın kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini destekleyeceklerini, Kamboçya hükümetine ülkeyi başarı şekilde yönetme konusunda destek vereceklerini ve Kamboçya'ya uluslararası ve bölgesel konularda daha önemli bir rol oynama konusunda destek olacaklarını söyledi.

PUNOM PEN, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet, yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğu inşa etme konusunda mutabık kalarak 2025'i Çin-Kamboçya Turizm Yılı ilan etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede her zaman olduğu üzere Kamboçya'nın kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini destekleyeceklerini, Kamboçya hükümetine ülkeyi başarılı şekilde yönetmede destek vereceklerini ve Kamboçya'ya uluslararası ve bölgesel konularda daha önemli bir rol oynama konusunda destek olacaklarını söyledi.

Xi, iki tarafa yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Kamboçya topluluğunun inşasını yeni bir başlangıç olarak kabul etme, ilişkilerin gelişiminde kaydedilen ivmeden yararlanma, ortak geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğunun inşasına yönelik yeni bir eylem planı uygulamaya devam etme, birlik ve işbirliğini güçlendirme ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin uygulanmasını hızlandırma çağrısı yaptı.

Xi, iki tarafa iki halka daha fazla fayda sağlayacak şekilde karşılıklı siyasi güveni daha üst seviyede derinleştirme, daha yüksek kalitede karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletme, daha üst seviyede güvenlik güvencelerini sağlamlaştırma, daha sık halklar arası ve kültürel etkileşim gerçekleştirme ve daha yüksek standartlara sahip stratejik koordinasyonu güçlendirme çağrısı da yaptı.

Xi, Çin-Kamboçya Hükümetler Arası Koordinasyon Komitesi'nin rolünün en üst düzeye çıkarılması, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasındaki stratejik diyalogların başarılı geçmesinin sağlanması, siyasal partiler ve yasama organları gibi kanallar aracılığıyla gerçekleştirilen etkileşimlerin artırılması, risk ve zorluklarla ortaklaşa mücadele edilmesi ve iki tarafın ortak çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Xi, iki tarafa kendi modernleşme çabalarına yeni bir ivme kazandırmak üzere yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini güçlü şekilde teşvik etme ve "Elmas Altıgeni" işbirliği çerçevesini sürekli şekilde zenginleştirme çağrısı yaptı.

Daha fazla Çinli işletmenin Kamboçya'da yatırım yapmasını teşvik ettiklerini kaydeden Xi, Çin'in mega pazarını Kamboçya'ya açacaklarını ve Kamboçya'dan daha fazla yüksek kaliteli tarım ürünü ithal edeceklerini belirtti.

Xi, iki tarafa insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını desteklemeye katkıda bulunmak üzere tek taraflı zorbalığa karşı çıkma, hakiki çok taraflılığı uygulama, blok cepheleşmesine kararlılıkla karşı koyma, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Lancang- Mekong İşbirliği çerçevesinde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme ve zorluklarla elde edilen bölgesel barış ve kalkınmayı ortaklaşa koruma çağrısında bulundu.

Hun Manet ise Xi'nin büyük önem taşıyan ziyaretinin iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güveni derinleştireceğini ve yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Kamboçya-Çin topluluğunun inşasını etkin şekilde teşvik edeceğini söyledi.

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmada elde ettiği başarılardan övgüyle söz eden Hun Manet, Çin'in Xi'nin güçlü liderliğinde İkinci Yüzyıl Hedefi'ni planlandığı üzere gerçekleştireceğine olan inancını dile getirdi. Hun Manet, Kamboçya'nın ekonomik kalkınmasına ve bağımsızlığını korumasına yönelik güçlü desteği için Çin'e teşekkür etti.

Tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Çin'i desteklediklerini kaydeden Hun Manet, Çin'le olan dostluklarına kararlılıkla bağlı olduklarını ve üst düzey etkileşimleri sürdürme, strateji ve güvenlik işbirliğini güçlendirme ve aralarındaki sarsılmaz dostluğu derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Çin'in Kamboçya'nın en büyük ticaret ortağı ve ana yatırım kaynağı olduğunu kaydeden Hun Manet, ekonomi, ticaret, yatırım, sanayi ve tedarik zincirleri, tarım ve altyapı gibi alanlarda Çin'le işbirliğini güçlendirmeye, çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla ortaklaşa mücadele etmeye, eğitim ve kültür gibi alanlarda halklar arası etkileşimleri artırmaya ve Kamboçya-Çin Turizm Yılı'nın başarılı olması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Tek taraflılığın yol açtığı küresel çalkantılar ve çok taraflı ticaret sistemine yönelik zararlar sürerken Çin'in liderlik rolü oynadığını ve dünyaya çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirdiğini kaydeden Hun Manet, ortak çıkarlarını korumak üzere Çin'le koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Toplantının ardından iki ülke lideri üretim ve tedarik zinciri işbirliği, yapay zeka, kalkınma yardımı, gümrük denetimi ve karantinanın yanı sıra sağlık ve habercilik gibi alanlarda 30'un üzerinde ikili işbirliği anlaşmasının teatisine de nezaret etti.