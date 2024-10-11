Çin ve Kamboçya İşbirliğini Güçlendiriyor

Güncel

VİYENTİYAN, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in yeni dönemde ortak geleceğe sahip Çin- Kamboçya topluluğunun inşasını ilerletmek ve daha fazla sonuç almak üzere iki ülke arasındaki "Elmas Altıgen" programına ilişkin işbirliği çerçevesini genişleteceklerini belirtti.

Li açıklamayı Perşembe günü, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Doğu Asya İşbirliği konulu liderler toplantısı çerçevesinde Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüşmesinde yaptı.

Kamboçya'yı ulusal koşullarına uygun bir kalkınma süreci izlemesi ve ulusal egemenlik ve stratejik bağımsızlığını koruması konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini belirten Li, iki ülke arasındaki dostluğu nesilden nesile sürdürme, stratejik karşılıklı güveni derinleştirme ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etme konusunda istekli olduklarını ifade etti.