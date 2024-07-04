Çin ve Kazakistan, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası\'nın açılış törenine katıldı

ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası'nın açılış törenine video bağlantısı aracılığıyla katıldı.
Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Xi, aynı zamanda Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne de katılacak.
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