Çin ve Laos, 2024 Dostluk Kalkanı Tatbikatını Gerçekleştirecek

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BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Laos silahlı kuvvetleri, yıllık plan ve her iki tarafın mutabakatı uyarınca Temmuz ayında Laos'ta 2024 Dostluk Kalkanı ortak askeri tatbikatını gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ikinci kez düzenlenecek tatbikat, bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmek amacıyla iki ordu arasındaki karşılıklı stratejik güven ve tatbiki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

2023 Dostluk Kalkanı ortak askeri tatbikatı geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Laos'ta düzenlenmişti.