Çin ve Laos'tan Barış Treni-2024 Tatbikatı

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BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Laos'un bu ayın sonlarına doğru Laos'ta "Barış Treni-2024" adlı ortak insani tıbbi kurtarma tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Bakanlığın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre iki ülke ordularının beşincisini düzenleyeceği ortak tatbikat, tıbbi ve lojistik komuta ve kurtarma yeteneklerinin güçlendirilmesini ve tatbiki işbirliği ve etkileşimin derinleştirilmesini amaçlıyor.

Çinli ekip, tatbikat sırasında yıllık programa ve Çin ile Laos arasındaki mutabakat çerçevesinde Laos askeri personeline ve sivillere sağlık hizmetleri de sunacak.