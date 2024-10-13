Çin ve Laos'tan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Laos'tan İşbirliği Vurgusu

Çin ve Laos\'tan İşbirliği Vurgusu

Çin Başbakanı Li Qiang, Laos ile işbirliğini güçlendirmek için önemli adımlar attı.

13.10.2024 11:30
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VİYENTİYAN, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang'ın Laos Başbakanı Sonexay Siphandone'nin daveti üzerine Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne 11-12 Ekim tarihlerinde yaptığı resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İki başbakan Cumartesi günü, Çin ve Laos arasında daha yüksek kalitede ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendireceklerini bildiren ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre iki ülke, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Laos'un "Denize kıyısı olmayan ülkeyi kara bağlantılı merkeze dönüştürme" stratejisi arasındaki stratejik uyum çerçevesinde tatbiki işbirliğini güçlendirmeye devam etme ve iki ülke arasındaki Kuşak ve Yol işbirliği planının ana hatlarını ortaklaşa uygulama konusunda uzlaştı.

Açıklamada, iki tarafın en kısa sürede önemli ilerlemeler kaydedilmesi için Çin-Laos Demiryolu boyunca işletme, bakım ve kalkınmayı yüksek kalitede teşvik etme ve demiryolunda tek nokta sınır kontrolü yapılması için çaba gösterme konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Ayrıca, Çin-Laos- Tayland Bağlantı Geliştirme Koridoru projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Çin-Laos Demiryolu ile Tayland Demiryolu'nun standart hat bağlantısının en kısa sürede yapılması için çalışılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Laos'un Çin yapımı ticari uçaklara olan ilgisi ile bu konuda işbirliği yapma niyetinin Çin tarafından takdir edildiği ve Laos'taki havayolu şirketlerinin Çin yapımı uçakları kullanmasından duyacağı memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin ticari etkileşimi daha da güçlendirip ticaret hacmi ile seviyesini arttıracağı belirtildi. Bu amaçla Çin ve Laos, Laos'tan ihraç edilecek ürünlerinin tamamı için sıfır vergi düzenlemesi için birlikte çalışacak ve Çin'e daha yüksek kaliteli tarım ve gıda ihracatı yapılması için çabalayacak.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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