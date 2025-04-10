Çin ve Malezya\'dan ABD\'ye Tepki

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Malezya'nın Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Abdul Aziz ile video bağlantısı aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada tarafların, Çin-Malezya ve Çin-ASEAN ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra ABD'nin artırdığı sözde "karşılıklı gümrük vergilerine" ortaklaşa yanıt verilmesi konularında derinlemesine ve samimi görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Wang, söz konusu sözde "karşılıklı gümrük vergilerinin" hem çok taraflı ticaret müzakereleri yoluyla güçlükle elde edilen çıkar dengesini hem de ABD'nin uzun zamandır küresel ticaretten önemli düzeyde fayda sağladığı gerçeğini görmezden geldiğini kaydetti.

Wang, ABD'nin hamlesini, Çin'in ve ASEAN üyelerinin aralarında bulunduğu ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi zarar veren tipik bir tek taraflı zorbalık eylemi diye niteledi.

Wang, ASEAN da dahil olmak üzere ticaret ortaklarıyla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve çok taraflı ticaret sistemini korumaya yönelik ortak çaba çerçevesinde ilgili endişeleri karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Zafrul ise Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın ABD'nin politikasına karşı bir açıklama yaptığını hatırlatarak söz konusu politikanın, Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlediği serbest ve adil ticaret ilkelerini ihlal ettiğini kaydetti.

Çin'in duruşuna tamamen saygı duyduklarını ve çok taraflılığı ve küresel ticaretin ilerletilmesini ortaklaşa desteklemeye kararlı olduklarını kaydeden Zafrul, sözde "karşılıklı gümrük vergilerine" ve ABD'nin önerdiği diğer hamlelere ortaklaşa karşı çıkmak üzere diğer ASEAN ülkeleriyle istişarelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.