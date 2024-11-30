Çin ve Nepal İşbirliği Vurgusu

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CHENGDU, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, cuma günü gerçekleşen toplantıda iki tarafın, tüm cephelerde işbirliğini teşvik etmek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde gelişim kaydetmek ve Trans-Himalaya bölgesinde çok boyutlu bağlantı ağının inşasını ilerletmek üzere ortak çaba sarf ettiğini söyledi.

Wang, önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünü fırsat bilerek Çin-Nepal ilişkilerini geliştirmeye yönelik yeni olanakları kullanmak üzere Nepal ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Deuba ise tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek başka güçlerin Çin'e karşı çıkan ve Çin'in çıkarlarına zarar veren herhangi bir faaliyette bulunmak için Nepal topraklarını kullanmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme kavramını takdir ettiklerini ifade eden Deuba, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne katılmaya istekli olduklarını belirtti.