Çin ve Nepal ordularının, Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehrinde ortak terörle mücadele tatbikatına başladığı bildirildi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberinde, 1 Ekim'e kadar sürecek askeri tatbikatta iki ülke ordularının "kentsel mahallerde ortak terörle mücadele operasyonları" teması altında eğitimler yapacağı belirtildi.
Tatbikatta terörle mücadele operasyonlarında kısa namlulu silahlarla atış, takım taktikleri, dron operasyonları ve acil durum kurtarma eğitimleri düzenleneceği kaydedildi.
Ayrıca, ordular arasında karşılıklı güveni ve anlayışı geliştirmek üzere kültürel etkinliklerin yapılacağı aktarıldı.
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen askeri tatbikat en son 2019'da icra edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Çin ve Nepal Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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