Çin ve Pakistan Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı Düzenliyor

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BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Halk Kurtuluş Ordusu Batı Harekat Alanı Komutanlığı'nın kasım sonu ile aralık ortası arasında düzenlenecek ortak bir terörle mücadele tatbikatına katılmak üzere Pakistan'a asker göndereceğini açıkladı.

Salı günü yapılan açıklamada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve terörle mücadele operasyonlarına odaklanacak olan "Savaşçı-VIII" kod adlı tatbikat sırasında iki tarafın çeşitli uzmanlık alanlarında çok seviyeli ve karma eğitimler yapacağı ve gerçek savaş koşullarına uygun olarak canlı birlik tatbikatları düzenleyeceği belirtildi.

Çin ve Pakistan orduları arasındaki sekizinci ortak tatbikat olan bu yılki tatbikat, tatbiki etkileşimleri ve işbirliğini pekiştirip derinleştirmeyi ve ortak terörle mücadele operasyonları yürütme kabiliyetini artırmayı amaçlıyor.

İki ülke arasında son ortak tatbikat 2019 yılında düzenlenmişti.