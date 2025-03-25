Çin ve Portekiz Stratejik Diyalog Toplantısı - Son Dakika
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Çin ve Portekiz Stratejik Diyalog Toplantısı

Çin ve Portekiz, ilişkileri güçlendirmek için stratejik diyalog toplantısı düzenledi.

25.03.2025 17:30
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BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile dışişleri bakanları düzeyindeki 2. Çin-Portekiz Stratejik Diyalog Toplantısı'nı düzenledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günü gerçekleştirilen toplantıda Çin ve Portekiz'in iyi bir karşılık saygı ve birbirine destek geleneğine sahip olduğunu ve Makao meselesini siyasi erdemle çözerek anlaşmazlıkların dostane istişareler yoluyla neticeye kavuşturulması konusunda iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Portekiz kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 20. yıldönümü olduğuna dikkat çeken Wang, ikili ilişkilerin daha istikrarlı, verimli ve dinamik olması ve Çin ile Avrupa arasında karşılıklı güven ve başarılara dayalı stratejik ortaklık kurulması için Portekiz ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, Çin'e özgü modernleşme sürecinin karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olduğunu ve Portekiz ve dünyadaki diğer ülkeler için daha büyük fırsatlar sağlayacağını belirtti. Wang, iki tarafın işbirliği ve halklar arası etkileşimi aktif şekilde genişletmesi, Makao'nun köprü işlevi oynamasını sağlamayı sürdürmesi ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişimi için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Rangel ise Makao'da "bir ülke, iki sistem" uygulamasının başarısını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rangel, Portekiz-Çin ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilesine kesin şekilde bağlı olduklarını yineledi.

Çin yatırımlarının Portekiz'in ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynadığını kaydeden Rangel, daha fazla Çinli işletmenin ülkeye yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ve Çin ile ekonomi, ticaret, enerji, sağlık, finans, altyapı ve yeşil dönüşüm alanlarında işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Portekiz Stratejik Diyalog Toplantısı - Son Dakika

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