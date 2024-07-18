Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatını Tamamladı

GUANGZHOU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rus donanmalarına ait gemiler, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti açıklarındaki sularda düzenlenen filoların ayrılışı törenine katılarak birlikte gerçekleştirdikleri "2024 Ortak Deniz Tatbikatı"nı sona erdirdi, 17 Temmuz 2024.
Çin ve Rusya donanmalarının birlikte gerçekleştirdiği "2024 Ortak Deniz Tatbikatı", Çarşamba günü Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti açıklarındaki sularda düzenlenen törenle sona erdi. (Fotoğraf: Yang Jie/Xinhua)
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