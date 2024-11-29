Çin ve Rus Ordusundan Ortak Hava Devriyesi

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Rus orduları cuma günü Japon Denizi üzerinde ortak stratejik hava devriyesi yürüttü.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dokuzuncusu gerçekleştirilen stratejik ortak hava devriyesi, iki ordunun yıllık işbirliği planı çerçevesinde yapıldı.
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