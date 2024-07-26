Çin ve Rusya, Bering Denizi üzerinde ortak hava devriyesi gerçekleştirdi

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BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Rus ordularının yıllık işbirliği planı çerçevesinde Bering Denizi üzerinde ortak stratejik hava devriyesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhang Perşembe günkü basın toplantısında, düzenlenen devriyenin iki ordunun 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği 8. stratejik hava devriyesi olduğunu belirtti.

Zhang, operasyonun iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki koordinasyonu test edip artırmayı ve iki ülke arasındaki stratejik karşılıklı güveni ve tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Operasyonla herhangi bir üçüncü tarafın hedef alınmadığını kaydeden sözcü, devriyenin ilgili uluslararası yasa ve uygulamalara uygun olduğunu ve herhangi bir mevcut uluslararası ya da bölgesel durumla alakalı olmadığını vurguladı.