Çin ve Rusya'dan Askeri İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rus mevkidaşı Andrei Belousov ile Çin'in başkenti Beijing'de görüştü.

Dong Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede bu yılın Çin ve Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğuna dikkat çekerek, üst düzey karşılıklı güven ve yoğun işbirliğine dayalı ikili ilişkinin, büyük ülkeler arasındaki ilişkilere örnek teşkil ettiğini söyledi.

İki ordunun stratejik işbirliğini derinleştirmesi ve işbirliğinin kalitesi ile etkinliğini artırması gerektiğini ifade eden Dong, her iki tarafın da askeri ilişkilerin gelişimini sürekli ilerletmesi, iki ülkenin ortak çıkarlarını kararlılıkla savunması ve küresel stratejik istikrarı korumak için birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Belousov ise Rusya ve Çin arasındaki askeri işbirliğinin, küresel ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasında önemli olduğunu söyledi.

Belousov, Rus tarafının Çin tarafıyla sürekli olarak verimli bir işbirliği yürütmek ve güvenlik sorunlarını ortaklaşa ele almak üzere çalışmaya istekli olduğunu belirtti.