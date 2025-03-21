Çin ve Rusya'dan Güvenlik İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, Beijing'de Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov ile bir araya geldi.

Wang, cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin tarafının, iki devlet başkanı arasında varılan önemli uzlaşıyı kararlılıkla uygulamak ve kolluk ve güvenlik birimleri arasındaki çok düzeyli toplantıları artırmak üzere Rusya tarafıyla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, terörle ve sınır aşan suçlarla mücadele ve siber uzayda güvenliğin sağlanması gibi alanlarda Rusya ile tatbiki işbirliğini derinleştirip genişletmeye, kolluk ve güvenlik işbirliğinin derinlemesine gelişimini teşvik etmeye ve yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının içeriğini sürekli zenginleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Wang ile benzer görüşleri paylaşan Bortnikov da Rusya tarafının güvenlik sorunlarının ele alınmasında Çin'i güçlü şekilde desteklemeye ve ortak çaba sarf etmeye hazır olduğunu söyledi.