Çin ve Rusya'dan Nükleer Silah Çağrısı - Son Dakika
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Çin ve Rusya'dan Nükleer Silah Çağrısı

Çin ve Rusya, nükleer silah ülkelerine Soğuk Savaş zihniyetini terk etmeleri çağrısında bulundu.

09.05.2025 13:51
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MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Rusya, nükleer silah sahibi ülkelere Soğuk Savaş zihniyetini ve sıfır toplamlı oyunları terk etme çağrısında bulundu.

İki taraf, perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da küresel stratejik istikrar hakkında yaptıkları ortak açıklamada nükleer silaha sahip ülkelerin, uluslararası güvenlik ve küresel stratejik istikrar konusunda özel sorumlulukları bulunduğunu kaydederek söz konusu ülkelerin, stratejik riskleri tetikleyen önlemler almaya son vermesi ve endişelerin güveni artıracak ve tehlikeli yanlış yargıları önleyecek şekilde karşılıklı saygıya dayalı eşit diyalog ve istişareler yoluyla ele alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada nükleer silahlara sahip belli ülkelerin, diğer nükleer silah sahibi ülkeler çevresindeki hassas alanlarda kalıcı askeri üsler inşa etmesi ya da var olan üsleri genişletmesi, baskı oluşturmak üzere askeri güç gösterisinde bulunması ya da diğer ülkelerin temel güvenlik çıkarlarını tehdit eden düşmanca eylemler yürütmesinin, ortadan kaldırılması gereken en acil stratejik risklerden biri haline geldiği ifade edildi.

ABD'nin kısa süre önce ilan ettiği "Altın Kubbe" planının, "dengi" rakiplerinden gelenler de dahil olmak üzere çeşitli füze tehditlerine karşı koymak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan, çok seviyeli ve çok alanlı bir küresel füze savunma sistemi inşa etmeyi hedeflediğinin kaydedildiği açıklamada söz konusu girişimin, stratejik istikrara ciddi zarar verdiği dile getirildi.

Açıklamada "Altın Kubbe" programının açık şekilde, yörünge önleme sistemlerinin geliştirilip konuşlandırılması, dış uzayın silahlandırılıp büyük ölçekli bir silahlı çatışma sahasına dönüştürülmesi gibi dış uzay muharebe imkanlarında önemli düzeyde bir artış önermesinin, durumu daha da kötü hale getirdiği vurgulandı.

Çin ve Rusya'nın, münferit ülkelerin dış uzayı silahlı çatışma için kullanma girişimlerine karşı olduğu ve askeri üstünlük kazanmayı ve dış uzayı "savaş alanı" olarak tanımlayıp onu savaşı yürütme alanı olarak kullanmayı amaçlayan güvenlik politika ve eylemlerinin hayata geçirilmesine karşı çıktığı belirtildi.

Çin ve Rusya, egemen devletlerin içişlerine karışmak ve diğer ülkelerin silahlı çatışmalarına müdahale etmek üzere ticari uzay sistemlerinin kullanılmasını kınadı.

Nükleer silah sahibi ülkeler arasında her türlü askeri cepheleşmeden kararlılıkla uzak durulması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada mevcut farklılıklara yönelik siyasi ve diplomatik çözümlerin, ilgili tarafların birbirlerinin güvenlik çıkar ve endişelerini karşılıklı olarak tanıması ve söz konusu çıkar ve endişelere karşılıklı saygı göstermesi temelinde aranması gerektiği ifade edildi.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü güvenlik ortaklığı yoluyla, Güney Pasifik Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Antlaşması'na taraf bir ülkenin topraklarındaki nükleer güçlerini korumak üzere nükleer silah sahibi iki ülkenin kullandığı askeri tesisler kurmayı planladığını kaydeden Çin ve Rusya, söz konusu girişimin, bölgesel stratejik istikrarı baltaladığını ve bölgesel silahlanma yarışını tahrik ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Moskova, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya'dan Nükleer Silah Çağrısı - Son Dakika

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