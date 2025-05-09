Çin ve Rusya'dan Ortak Bildiri - Son Dakika
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Çin ve Rusya'dan Ortak Bildiri

Çin ve Rusya, ABD'nin politikalarına karşı işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

09.05.2025 12:51
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MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Rusya, ABD'nin izlediği "çift çevreleme" politikasına kararlılıkla karşı çıkmak üzere koordinasyon ve işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha fazla derinleştirilmesine ilişkin bir ortak bildiri imzaladı.

Bildiride iki tarafın, Çin ve Rusya'ya karşı düşmanca tutum almak ve Çin-Rusya işbirliğini karalamak üzere dünyadaki diğer ülkeleri tahrik etme eylemine kararlılıkla karşı çıktıkları ifade edildi.

Bildiride belli ülkeler ve müttefiklerinin benimsediği çatışmacı politikalar ve bu bağlamda yaptıkları açıklamalar konusunda endişelerini dile getiren iki tarafın, diğer ülkelerin içişlerine karışma, dünyanın çeşitli bölgelerindeki mevcut güvenlik mimarisini baltalama ve ülkeler arasında yapay sınırlar çizerek kamp cepheleşmesini artırmaya yönelik eylemlerine son verilmesi çağrısı da yaptığı dile getirildi.

İki taraf, NATO'yu doğuya, Asya Pasifik bölgesine doğru ilerletmeye çalışan ABD ve müttefiklerinin, bölgede yarattıkları "küçük daire" bölgedeki ülkeleri kendilerinin "Hint-Pasifik Stratejisi'ni" uygulamaya teşvik ettiğini ve bölgesel barış, istikrar ve refahı baltaladığını vurguladı.

Bildiriye göre iki taraf, Çin ve Rusya'ya karşı "nükleer paylaşım" temelli askeri ittifakın kurulmasına, "genişletilmiş caydırıcılığın" güçlendirilmesi kisvesi altında nükleer silah sistemlerinin bölgeye yerleştirilmesine ayrıca, stratejik istikrarı zedeleyen küresel füzesavar sistemlerinin ve karasal orta menzilli füze sistemlerinin konuşlandırılmasına karşı çıktı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

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