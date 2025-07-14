Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları Görüşmesi

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere pazar günü Çin'e gelen Lavrov'u karşıladı.

Wang, Tianjin Zirvesi'ne hazırlanmak ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kalkınmasını yeni bir seviyeye taşımak üzere Rusya ve diğer üye ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki ülkenin de 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin 80. yıldönümü için bir dizi anma etkinliği düzenlemesi ve 2. Dünya Savaşı'na ilişkin doğru tarihsel anlatıyı koruması gerektiğini ifade etti.

Lavrov ise iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Rusya-Çin ilişkilerinde sürekli yeni başarılar elde edilmesini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Lavrov, Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığı konusunda Çin'e tam destek vermeyi, hem örgüt hem de diğer uluslararası platformlar çerçevesinde iletişim ve işbirliğini geliştirmeyi ve Tianjin Zirvesi'nin tam anlamıyla başarılı olması için çaba göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

İki taraf, Kore Yarımadası, Ukrayna krizi ve İran'ın nükleer programı gibi konularda da görüş alışverişinde bulundu.