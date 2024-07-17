Çin ve Rusya Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatını Tamamladı - Son Dakika
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Çin ve Rusya Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatını Tamamladı

Çin ve Rusya donanmalarının birlikte gerçekleştirdiği '2024 Ortak Deniz Tatbikatı', Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti açıklarındaki sularda düzenlenen törenle sona erdi. Tatbikata iki ülkeden 7 gemi katıldı ve deniz safhasında ortak keşif, erken uyarı, arama ve kurtarma, hava savunma ve füze savunması konularında canlı tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikat, Çin ve Rus donanmaları arasındaki işbirliğini teşvik ederek uzmanlık etkileşimlerini ve karşılıklı güveni güçlendirdi.

17.07.2024 17:11
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GUANGZHOU, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarının birlikte gerçekleştirdiği "2024 Ortak Deniz Tatbikatı", Çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti açıklarındaki sularda düzenlenen törenle sona erdi.

"Deniz güvenliği tehditlerine müşterek müdahale" konusuna odaklanan tatbikata iki ülkeden 7 gemi katıldı.

Tatbikat, harita üzerinde askeri simülasyon ve gemi turları da dahil olmak üzere limanda planlama faaliyetleriyle başladı.

Tatbikatın deniz safhasına geçildiğinde ortak keşif ve erken uyarı, arama ve kurtarma, hava savunma ve füze savunması konularında canlı tatbikatlar gerçekleştirildi.

2024 Ortak Deniz Tatbikatı, Çin ve Rus donanmaları arasındaki uzmanlık etkileşimleri ve karşılıklı güveni güçlendirerek standart ve sistematik bir şekilde tatbiki işbirliğini teşvik etti.

2012 yılından bu yana düzenlenen ve işbirliği için önemli bir platform haline gelen "Ortak Deniz Tatbikatı" serisi, donanmaların güvenlik tehditleri ve zorluklarla ortaklaşa başa çıkma yeteneklerini geliştirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Rusya Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatını Tamamladı - Son Dakika

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