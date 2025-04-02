Çin ve Rusya İkili İlişkileri Güçlendirme Kararı Aldı

MOSKOVA, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin gelişimini ortaklaşa ilerletme konusunda anlaşmaya vardı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günü Rusya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Lavrov'la bir araya geldi.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl iki kez stratejik iletişim kurarak, yüzyıldır görülmeyen büyük değişimler yaşandığı bir dönemde ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimine kılavuzluk yaptığını ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyonun derinleştirilmesine yönelik yeni ve önemli girişimlerde bulunduğunu hatırlattı.

Wang, iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek, çeşitli alanlarda ikili ilişkiler ve işbirliğinin gelişimini ortaklaşa ilerletmek ve iki ülke halkına fayda sağlamayı sürdürmek üzere Rusya'yla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Wang, çok kutuplu dünyayı ve uluslararası ilişkilerin daha fazla demokratikleştirilmesini teşvik ederek barış ve kalkınma davasına yeni katkılarda bulunmak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Lavrov ise Putin ve Xi'nin ikili ilişkileri eşi görülmemiş bir düzeye çıkararak ikili stratejik koordinasyona güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi.

Çin'in önerdiği küresel inisiyatifleri son derece takdir ettiklerini ve Çin'in Taiwan sorununa yönelik duruşuna tam destek verdiklerini kaydeden Lavrov, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini ortaklaşa el üstünde tutmaya ve eşit ve adil bir uluslararası düzeni korumaya istekli olduklarını ifade etti.

Taraflar yıl içinde iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki koordinasyonu güçlendirme ve her seviyede etkileşim için hazırlık yapma, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğini derinleştirme ve ikili ilişkilerin maddi temelini sağlamlaştırma konusunda mutabık kaldı.

İki taraf, Çin-Rusya Kültür Yılları'nın başarılı olmasını sağlama, kültürel etkileşimleri zenginleştirme ve iki halk arasındaki dostluğu artırma sözü verdi.

Taraflar, Küresel Güney ülkelerinin meşru hak ve çıkarlarını ortaklaşa korumak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS, G20 ve BM gibi çerçevelerde koordinasyonu artırma konusunda da uzlaştı.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Lavrov, krizin kökünde yatan nedenleri ortadan kaldırmak istediklerini ve Avrasya için kalıcı güvenlik mimarisinin inşasına bağlı olduklarını ifade etti.

Çin'in tutumunda değişiklik olmadığını kaydeden Wang, tüm barış girişimlerini desteklediklerini kaydederek Barışın Dostları Grubu aracılığıyla daha fazla uluslararası uzlaşı inşa etmeyi ve krizin siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasını teşvik konusunda yapıcı rol oynamayı sürdürmeye istekli olduklarını dile getirdi.

İki taraf, Asya Pasifik bölgesindeki gelişmeler başta olmak üzere mevcut uluslararası konjonktüre yönelik pozisyonlarını da ifade etti.