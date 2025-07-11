Çin ve Rusya İşbirliğini Güçlendiriyor

KUALA LUMPUR, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, stratejik koordinasyonu sürekli teşvik etmek ve iki ülkenin güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Rusya ve Çin'in, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğünü söyleyen Lavrov, bu durumun özellikle mevcut koşullar altında ikili ilişkilerin küresel ve stratejik önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Lavrov, ASEAN'ın bölgesel işbirliğindeki merkezi rolünü destekleyen ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumaya kararlı olan iki ülkenin, bazı büyük güçlerin bölgede bölünme tohumları ekme ve cepheleşmeyi provoke etmeye yönelik girişimlerine karşı teyakkuzda olmaları gerektiğini ifade etti.

İki taraf, İran'ın nükleer programı hakkında da görüş alışverişinde bulunurken Lavrov, Rusya'nın konuya ilişkin tutumu hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Wang, barışın güç kullanımıyla sağlanamayacağı, sorunların baskıyla çözüme kavuşturulamayacağı ve diyalog ve müzakerenin izlenmesi gereken temel yol olduğunu vurguladı. İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalışmama yönündeki taahhüdüne değer verdiklerini belirten Wang, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın bir tarafı olan İran'ın nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik meşru hakkına saygı duyduklarını ifade etti.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın önde gelen katılımcıları olan Çin ve Rusya'nın, stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm sürecini ilerletmeye, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini birlikte desteklemeye ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın bir an önce sağlanmasını teşvik etmeye devam etmeleri gerektiğini kaydetti.

İki taraf, Filistin- İsrail çatışması ve karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.