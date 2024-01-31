Çin ve Rusya, stratejik koordinasyon ortaklığını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video görüşmesi yaptı.
Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığında üst düzey gelişimin sürdürüldüğünü kaydeden Dong, iki ülkenin ordularına devlet başkanları arasında varılan uzlaşıyı hayata geçirme, küresel zorluklara kararlılıkla karşılık verme ve karşılıklı stratejik güveni artırmak üzere durmaksızın çalışma çağrısında bulundu.
Dong ayrıca iki orduyu tatbiki işbirliğini sürekli genişletmeye, ordular arası ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarmaya ve Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyonunun derinleştirilmesinde ve küresel güvenlik ve istikrarın korunmasında daha büyük rol oynamaya çağırdı.
Şoygu ise Rusya'nın ikili askeri işbirliği alanlarında ve yöntemlerinde inovasyon yapmak, ayrıca iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkileri yeni seviyelere çıkarmak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.
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