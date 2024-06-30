Çin ve Singapur Dijital İşbirliğini Derinleştirmeyi Taahhüt Etti

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BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Singapur iki ülke arasında dijital alandaki işbirliğini derinleştirme sözü verdi. Karar, ikili dijital politika diyalog mekanizması toplantısında açıklandı.

Çin Ulusal Veri İdaresi tarafından toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre, iki taraf söz konusu mekanizmayı dijital alandaki etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek için bir platform olarak kullanma konusunda anlaştı. Toplantıda devlet kurumları, yüksek okullar ve üniversiteler, araştırma enstitüleri ve işletmeler dahil olmak üzere çeşitli düzeylerdeki katılımcılar arasındaki fikir alışverişinin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

İki taraf ayrıca, işletmelerin verilerinin sınır ötesi akışını kolaylaştırabilecek, yeni endüstrileri ve dijital ekonomi modellerini teşvik edebilecek ve dijital ticaretin yüksek kalitede gelişimini destekleyebilecek sektörler de dahil olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarını görüştü.