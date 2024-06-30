Çin ve Singapur Dijital İşbirliğini Derinleştirmeyi Taahhüt Etti - Son Dakika
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Çin ve Singapur Dijital İşbirliğini Derinleştirmeyi Taahhüt Etti

Çin ve Singapur, dijital alandaki işbirliğini güçlendirmek için bir platform olarak ikili dijital politika diyalog mekanizmasını kullanma konusunda anlaştı. Devlet kurumları, yüksek okullar, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve işletmeler arasındaki fikir alışverişi teşvik edilecek ve sınır ötesi veri akışını kolaylaştırabilecek, yeni endüstrileri teşvik edebilecek ve dijital ticaretin gelişimini destekleyebilecek potansiyel işbirliği alanları görüşüldü.

30.06.2024 13:29
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BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Singapur iki ülke arasında dijital alandaki işbirliğini derinleştirme sözü verdi. Karar, ikili dijital politika diyalog mekanizması toplantısında açıklandı.

Çin Ulusal Veri İdaresi tarafından toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre, iki taraf söz konusu mekanizmayı dijital alandaki etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek için bir platform olarak kullanma konusunda anlaştı. Toplantıda devlet kurumları, yüksek okullar ve üniversiteler, araştırma enstitüleri ve işletmeler dahil olmak üzere çeşitli düzeylerdeki katılımcılar arasındaki fikir alışverişinin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

İki taraf ayrıca, işletmelerin verilerinin sınır ötesi akışını kolaylaştırabilecek, yeni endüstrileri ve dijital ekonomi modellerini teşvik edebilecek ve dijital ticaretin yüksek kalitede gelişimini destekleyebilecek sektörler de dahil olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarını görüştü.

Kaynak: Xinhua

Singapur, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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