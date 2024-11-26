Çin ve Singapur Ortak Tatbikat Düzenledi

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ZHENGZHOU, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Singapur orduları pazartesi günü Çin'in orta kesiminde bulunan Henan eyaletindeki bir eğitim üssünde ortak kuvvet tatbikatı düzenledi.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2024 Tatbikat İşbirliği ortak ordu eğitim programı kapsamında pazartesi günü düzenlenen tatbikatta bir dizi terörle mücadele senaryosunun simülasyonu gerçekleştirilirken iki ordudan askerler karma birliklere dağıtıldı.

Bakanlık, tatbikatın sızma ve mevzi alma, saldırı ve kurtarma ve tahliye olmak üzere üç ana aşamadan oluştuğunu belirtti.

Bu yılki tatbikat, iki ordu tarafından düzenlenen Tatbikat İşbirliği serisinin altıncı ortak tatbikat programı.