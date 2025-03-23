Çin ve Sırbistan Arasında Ticari Anlaşmalar - Son Dakika
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Çin ve Sırbistan Arasında Ticari Anlaşmalar

Çinli iş heyeti, Sırbistan'da ticaret işbirlikleri imzaladı, tarım ve teknoloji alanında ortaklıklar kuruldu.

23.03.2025 14:35
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BELGRAD, 23 Mart (Xinhua) -- Çinli iş heyetinin, Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Çinli ve Sırp şirketler, sınır ötesi elektronik ticaret, tarımsal ticaret ve bilgi teknolojileri alanlarında çok sayıda işbirliği anlaşması imzaladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 19- 21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyarette, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin öncülüğündeki heyetle bir araya geldi.

Ren ayrıca Çin-Sırbistan Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Forumu'na katılarak Sırp hükümet yetkilileri, iş dünyası dernekleri ve fuar organizatörleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Forumda yaptığı konuşmada Ren, Çin'in ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğini genişletme, mevcut işbirliği alanlarını güçlendirme ve çeşitli alanlarda yenilikçi işbirliklerini keşfetme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Sırbistan'ın 2027 Belgrad İhtisas Fuarı'na ev sahipliği yapmasına yönelik Çin'in destek verdiğini ifade eden Ren, Sırp işletmelerini 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na katılmaya davet etti.

Sırbistan tarafı, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bu dönemde Çin'in Sırbistan'ın kalkınmasına istikrar getirebileceğini ve karşılıklı fayda sağlayan büyümeyi gerçekleştirmek için Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Sırbistan, Ekonomi, Güncel, Dünya, Tarım, Son Dakika

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