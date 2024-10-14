Çin ve Vietnam'dan Savunma İşbirliği Anlaşması

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HANOİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Vietnam, savunma ve güvenlik konularında işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Pazartesi günü yapılan ortak açıklamada anlaşmaya Çin Başbakanı Li Qiang'ın Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in daveti üzerine Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında varıldığı belirtildi.

Açıklamada iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin, ikili ilişkilerin önemli temellerinden biri olarak görüldüğü ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Çin ve Vietnam, iki ordu arasında çeşitli düzeylerdeki temasları daha da güçlendirecek ve sınır bölgelerinde savunmaya yönelik dostane etkileşim, savunma ve güvenlik istişareleri ve savunma bakanlıkları arasındaki iletişim hatları gibi kanalları daha iyi kullanacak.

Taraflar, sınır savunma işbirliğini daha da artırma, Beibu Körfezi'nde ortak devriye düzenleme ve savaş gemilerinin karşılıklı ziyaretlerini sürdürme gibi konularda da uzlaştı.

İki ülke, dış müdahalelerle ve bölücülerle mücadele ve "renkli devrimlerin" önlenmesi konusunda bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımını güçlendirme konusunda da mutabakata vardı.