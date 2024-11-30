Çin, Yabancı Hastanelere İzin Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Yabancı Hastanelere İzin Verdi

Çin, Yabancı Hastanelere İzin Verdi

Çin, büyük kentlerde tamamen yabancı sahipli hastaneler kurmaya izin veren bir plan açıkladı.

30.11.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin, sağlık sektörünü dışa açmak amacıyla bazı büyük kentlerde tamamen yabancılara ait hastanelerin kurulmasına izin veren planı açıkladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu ve üç hükümet departmanı tarafından cuma günü yayımlanan pilot çalışma planı Beijing, Tianjin, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Fuzhou, Guangzhou ve Shenzhen kentlerinin yanı sıra Hainan ada eyaletini kapsıyor.

Çin Komünist Partisi liderliği tarafından temmuz ayında kabul edilen reform kararında, telekomünikasyon ve tıbbi hizmetler dışa açılıma daha fazla ihtiyaç duyan alanlar olarak öne çıkmıştı.

Cuma günü yayımlanan çalışma planında, Ulusal Sağlık Komisyonu bu iki sektörün yüksek iç piyasa talebine ve yabancı yatırımcıların güçlü yatırım ilgisine sahip olduğunu belirtti.

Resmi verilere göre Çin'deki hastane sayısı 2023 yılında 38.000'i aşarken, kamu hastaneleri toplamın üçte birinden daha azını oluşturdu. Ancak kamu hastaneleri ülke genelinde toplam hasta kabulünün yüzde 83,5'ine sahip.

Çin 2000 yılından bu yana yabancı yatırımcılarla yapılacak ortak girişimlerle sağlık kurumlarının kurulmasına izin verdi. 20 yılı aşkın sürecin ardından, şu anda ülkede 60'ın üzerinde yabancı yatırımlı ortak girişim sağlık kurumu bulunuyor.

Çalışma planı geleneksel Çin tıbbı hastanelerini açıkça kapsam dışı bırakırken, kamu hastanelerinin yabancılar tarafından satın alınmasını yasaklıyor.

Üst düzey uluslararası tıbbi kaynakları kullanmayı, tıbbi hizmet arzını iyileştirmeyi ve iş ortamını optimize etmeyi amaçlayan plan, pilot gereklilikleri, yönetim tedbirlerini ve diğer ilgili şartları belirliyor.

Plan, tamamen yabancı sermayeli hastanelerin genel, uzmanlık ve rehabilitasyon hastanesi olarak faaliyet göstermesine izin veriyor.

Kısıtlamalar da içeren plan, bu tür hastanelerin insan organı nakli gibi önemli tıbbi veya etik riskler taşıyan tıbbi faaliyetlerde bulunmalarını yasaklıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Hastane, Ekonomi, Sağlık, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yabancı Hastanelere İzin Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
16:46 Beşiktaş, Hasan Arat’ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya
16:28 Hakkında soruşturma başlatılmıştı Özgür Özel’den ilk açıklama Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel'den ilk açıklama
16:23 Ünlü otel zinciri resmen iflas etti Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
16:21 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
16:18 BOTAŞ’tan doğal gaz tarifesi duyurusu BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesi duyurusu
16:08 Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
16:03 Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
16:02 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat ortaya çıktı
15:58 Edirne’de el freni unutulan araç sahibine çarptı Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 14:40:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Yabancı Hastanelere İzin Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.